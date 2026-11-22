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ZUZENEAN | Lau t 'erdiko finala: P. Etxeberria vs Zabala
Jarraitu zuzenean Peio Etxeberria eta Javi Zabalaren arteko Lau t 'erdiko finala.
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