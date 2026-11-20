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Peio Etxeberriak jokatu egingo du Lau t'erdiko finala
Etxeberriak ostiral honetan egin duen azterketa oftalmologikoan keratitisa konponduta dagoela egiaztatu da.
Aspe ostiral honetan baieztatu duenez, Peio Etxeberriak Lau t 'erdiko finala jokatu ahal izango du igandean.
Begietako narritadura izan ondoren, zenoztarrak ez zekien Javi Zabalaren aurkako partida jokatu ahal izango zuen ala ez. Pelota Pro Ligak iragarria zuen bere ordezkoa Ander Murua izango zela, hirugarren postua lortu zuen Jokin Altuna ere ez baitzen jokatzeko prest egongo sudurreko ebakuntza baten ondorioz.
Etxeberriak ostiral honetan egin duen azterketa oftalmologikoan baieztatu da keratitisa konponduta dagoela eta, beraz, finala jokatzeko moduan egongo da.
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