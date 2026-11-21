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Zein abesti jarriko zenioke aurkariari frontoira ateratzean?
Peio Etxeberriari eta Javi Zabalari, Lau t'erdiko Txapelketako finalistei, galdetegi labur eta berezia egin diegu.
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Peio Etxeberriak jokatu egingo du Lau t'erdiko finala
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Ander Muruak ordezkatuko luke Peio Etxeberria Lau t'erdiko finalean
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Jorge Nagore: “Dakiten bezala jokatzen badute, partida ederra ikusi ahal izango da”
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Zabalak eta Etxeberriak aukeratu dituzte Lau t’erdiko finalerako pilotak
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Peio Etxeberria, begiko narritaduraz: “Finalari begira, ez dakit nola nagoen”
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Lau t'erdiko ondoz ondoko laugarren finala jokatuko du Peiok
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Iaz ihes egindako txapelaren bila aterako da Javi Zabala
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Peio Etxeberriak “narritadura prozesua” du ezker begian, eta Lau t’erdiko finalerako material aukeraketa ostegunean egingo dute, ez asteartean
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Ander Muruak tokia egin du handienen artean
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