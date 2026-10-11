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Ibarrola y Ozaeta conquistan el Torneo Hiru Hiriburuak

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Ozaeta eta Ibarrola
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ibarrola eta Ozaeta, txapeldun Hiru Hiriburuak Torneoan

Última actualización

Aizane Ibarrola y Udane Ozaeta se han calado la txapela de campeonas del Torneo Hiru Hiriburuak al vencer por 19-22 a Alize Sagardui y Arrate Bergara en una final muy igualada que se ha disputado este domingo en el Frontón Bizkaia de Bilbao. 

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