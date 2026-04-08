2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
|FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
|A MULTZOA
|J
|I
|A
|K
|+/-
|1.a
|Laso
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Altuna III
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Dario
|0
|0
|0
|0
|-0
|4.a
|Jaka
|0
|0
|0
|0
|0
|B MULTZOA
|J
|I
|A
|K
|+/-
|1.a
|Larrazabal
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Artola
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Peña II
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
Azalpenak: J (Jokatutakoak), I (Irabazitakoak), A (Aldeko tantoak), K (Kontrako tantoak), +/- (Tantoen diferentzia).
FINAL ZORTZIRENETAKO KANPORAKETAK
Apirilaren 3an, Bastidan
Apirilaren 4an, Logroñon
Apirilaren 4an, Zarautzen
Peña II vs P. Etxeberria (22-20)
Apirilaren 5ean, Lizarran
FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
1. JARDUNALDIA
Apirilaren 10ean, Azkoitian
Artola vs. Larrazabal
Apirilaren 11n, Iruñean
Altuna III.a vs Laso
Apirilaren 12an, Zumaian
Jaka vs Dario
Apirilaren 18an, Iruñean
Peña II vs Zabala
2. JARDUNALDIA
Apirilaren 17an, Gernikan
Altuna III vs XXXXX
Apirilaren 19an, Gasteizen
Laso vs XXXXX
Apirilaren 25ean, Durangon
Artola vs XXXXX
Apirilaren 26an, Bilbon
Larrazabal vs XXXXX
3. JARDUNALDIA
(Zehazteke)
Buruz Buruko Txapelketa, final-laurdenetara begira
Erik Jaka izan da asteburu honetako Buruz Buruko Txapelketako azken jardunaldiko protagonistetako bat, partida amaieran Ezkurdiaren aurka markagailua irauli ondoren.
Handia egin du Jakak, azken unean Ezkurdiari partida iraulita (21-22)
Larunbat honetan, Lizarran jokatutako Buruz Buruko Txapelketaren ligaxkako final-zortzirenetan, azken unean markagailua iraulita garaitu du Erik Jakak Joseba Ezkurdia, eta final-laurdenetarako sailkatu da.
Zabalak erraz garaitu du Bakaikoa (5-22), eta final-laurdenetara igaro da
Javier Zabalak erraz (5-22) menderatu du Joanes Bakaikoa Buruz Buruko Txapelketaren ligaxkako final-zortzirenetan, Logroñon, eta final-laurdenetarako sailkatu da.
Dario Buruz Buruzko Txapelketako final-laurdenetan izango da, Elordi kanporatuta (22-6)
Dario Gomezek nagusitasunez (22-6) garaitu du Aitor Elordi Buruz Buruko Txapelketaren ligaxkako final-zortzirenetan, Bastidan, eta final-laurdenetarako sailkatu da.
Buruz Burukoa abian da, Altuna, faborito nagusia, Laso, Artola eta Larrazabal zerrendaburu direla
Laurak zuzenean sailkatuko dira final-laurdenetako ligaxkara, eta bertan lau txapeldun multzo berean elkartu daitezke: Laso, Altuna, Elordi eta Jaka, azken biek final-zortzirenetako kanporaketa gainditzen baldin badute. Serie B txapelketan, zozketak Zubizarreta anaia ataudarren arteko neurketa utzi du.
Hamabi pilotari izango dira lehian 2026ko Buruz Buruko Txapelketan; apirilaren 3an hasiko da
Finala Nafarroa Arenan jokatuko dute, maiatzaren 31n. 2025eko ekitaldiarekin alderatuta, Bakaikoa Senarren ordez arituko da, Baikon, eta Aspen ez da aldaketarik izango. Final-zortzirenetan, partida hauek izango dira: Dario-Elordi, Bakaikoa-Zabala, Peña II-P. Etxeberria eta Ezkurdia-Jaka.
Peña II.a Buruz Buruko Txapelketan izango da, Mariezkurrena erraz garaitu ostean (22-7)
Jon Ander Peñak Buruz Buruko Txapelketa jokatzeko txartela bereganatu du, azken kanporaketan Jon Mariezkurrena nagusitasun handiz menderatuta (22-7).
Bakaikoak Buruz Buruko txapelketa jokatuko du, Senar kanporatu ostean
Joanes Bakaikoak 22-21 irabazi dio Beñat Senarri Zumarragan jokatutako Buruz Buruko txapelketako aurrekanporaketan. 21-14 aurretik joan da ataundarra, baina nafarrak zortzi tanto jarraian egin ditu; ondorioz, Bakaikoa aurtengo txapelketa nagusian izango da, Senar kanporatuta.
Jon Mariezkurrenak buruz burukoaren atarikoa jokatuko du Peña II.aren aurka, larunbatean, Oiartzunen
Baikoko atzelaria berriro agertuko da hilabete eta erdiko bajaren ondoren, eskuan izan duen lesioagatik.