2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.

pilota: artxiboko argazkia

Buruz Buruko finala maiatzaren 31n jokatuko dute, Iruñean. Argazkia: EFE.

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
       
 A MULTZOA
JIAK+/-
       
1.aLaso00000
2.aAltuna III00000
3.aDario0000-0
4.aJaka00000
       
 B MULTZOA
JIAK+/-
       
1.aLarrazabal
00000
2.aArtola00000
3.aPeña II
00000
4.aZabala00000

 

Azalpenak: J (Jokatutakoak), I (Irabazitakoak), A (Aldeko tantoak), K (Kontrako tantoak), +/- (Tantoen diferentzia).

FINAL ZORTZIRENETAKO KANPORAKETAK

Apirilaren 3an, Bastidan

Dario vs Elordi  (22-6)

Apirilaren 4an, Logroñon

Bakaikoa vs Zabala (5-22)

Apirilaren 4an, Zarautzen

Peña II vs P. Etxeberria (22-20)

Apirilaren 5ean, Lizarran

Ezkurdia vs Jaka (21-22)

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA

1. JARDUNALDIA

Apirilaren 10ean, Azkoitian

Artola vs. Larrazabal

Apirilaren 11n, Iruñean

Altuna III.a vs Laso

Apirilaren 12an, Zumaian

Jaka vs Dario

Apirilaren 18an, Iruñean

Peña II vs Zabala

2. JARDUNALDIA

Apirilaren 17an, Gernikan

Altuna III vs XXXXX

Apirilaren 19an, Gasteizen

Laso vs XXXXX

Apirilaren 25ean, Durangon

Artola vs XXXXX

Apirilaren 26an, Bilbon

Larrazabal vs XXXXX

3. JARDUNALDIA

(Zehazteke)

