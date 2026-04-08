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Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026

El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
pilota: artxiboko argazkia
La final del Manomanista se jugará, en Pamplona, el 31 de mayo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL
       
 GRUPO A
JGFC+/-
       
Laso00000
Altuna III00000
Dario0000-0
Jaka00000
       
 GRUPO B
JGFC+/-
       
Larrazabal
00000
Artola00000
Peña II
00000
Zabala00000

 

Leyenda: J (Jugados), G (Ganados), F (Tantos a favor), C (Tantos en contra), +/- (Diferencia de tantos).

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ELIMINATORIAS DE OCTAVOS DE FINAL

3 de abril, en Labastida

Darío vs. Elordi (22-6)

4 de abril, en Logroño

Bakaikoa vs. Zabala (5-22)

4 de abril, en Zarautz

Peña II vs. P. Etxeberria (22-20)

5 de abril, en Estella

Ezkurdia vs. Jaka (21-22)

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LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL

JORNADA 1

10 de abril, en Azkoitia

Artola vs. Larrazabal

11 de abril, en Pamplona

Altuna III vs. Laso

12 de abril, en Zumaia

Jaka vs. Darío

18 de abril, en Pamplona

Peña II vs. Zabala

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JORNADA 2

17 de abril, en Gernika

Altuna III vs. XXXXX

19 de abril, en Vitoria-Gasteiz

Laso vs. XXXXX

25 de abril, en Durango

Artola vs. XXXXX

26 de abril, en Bilbao

Larrazabal vs. XXXXX


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JORNADA 3

(Por determinar)

Pelota Pelota a mano Navarra Arena Unai Laso Jokin Altuna Baiko pelota Aspe Pelota Erik Jaka Iñaki Artola Iker Larrazabal Jon Ander Peña Javi Zabala Manomanista

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