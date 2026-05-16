Artolak jokatuko du Buruz Buruko finala, Laso nagusitasunez garaituta (22-13)

Buruz Buru
18:00 - 20:00
Iñaki Artola. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB

Iñaki Artolak 22-13 irabazi dio Unai Lasori Buruz Buruko txapelketako finalerdian, eta Alegiko pilotariak bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia. Artolak sekulako hasiera eman dio neurketari, 16-2 aurretik jarriz; eta Laso 17-10era gerturatu bada ere, sendo eutsi dio garaipenari.

Esku-pilota Buruz Burukoa Pilota Iñaki Artola

