Artolak markagailua irauli eta Peña mendean hartu du (22-19)

18:00 - 20:00
Iñaki Artola. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB

Iñaki Artola larri ibili bada ere, partida irauli eta Jon Ander Peña garaitu du Buruz Buruko final-laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldian (22-19). Garaipen horri esker, Artolak azken jardunaldian jokatuko du Zabalaren aurka; Peñak, berriz, oso zaila du aurrera egitea.

Esku-pilota Buruz Burukoa Baiko pilota Pilota Iñaki Artola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X