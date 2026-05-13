Dariok eta Larrazabalek pilota oso biziak aukeratu dituzte, Adarragan igandean jokatuko duten finalerdirako
Pilotari arabarraren iritziz, errioxarra faborito da txapela janzteko; Dariok, baina, nabarmendu du kantxan erakutsi beharko dela hori. Garaipena eskuratzen duenak aurrenekoz jokatuko du Buruz Buruko finala.
Artolak eta Lasok datorren larunbatean, Atanon, jokatuko den finalerdirako pilotak aukeratu dituzte
Bi pilotariak konforme azaldu dira aurkitutako materialarekin. Aurrelari nafarrak bi aste izan ditu larunbateko neurketa prestatzeko; gipuzkoarrak, bost egun besterik ez, baina oso motibatuta iritsiko da igandeko norgehiagokaren ostean.
Artola finalerdietan, garaipen epikoa lortuta
Iñaki Artolak Buruz Buruko finalerdietarako azken txartela lortu du Javi Zabalari 22-16 irabazita. 12 urteren ostean, bizi den artean beti gogoratuko duen eguna bizi izan zuen igandean Alegikoak.
Zabalaren aitak, lur jota dagoen semeari: “Altxa burua, Javier, animatu zaitez"
Javier Zabalak dena alde izan du Buruz Buruko Txapelketako finalerdietan sartzeko baina bere aurkariak, Iñaki Artolak, buelta eman dio partidari eta gipuzkoarrak jokatuko du finalaurrekoa, Lasoren aurka. Zabalak bere botileroa, aita, izan du ondoan babesa eta animoak ematen, baina errioxarra ez da egoerari buelta emateko gai izan.
2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Artolak partida irauli eta finalerdietarako txartela eskuratu du (22-16)
Buruz Buruko Txapelketako final-laurdenek amaiera ikusgarria izan dute: Iñaki Artola azken unera arte borrokatu da Zabala menderatzeko (22-16). Errioxarrak 17 tanto behar zituen finalerdietara sailkatzeko, baina 16 egin ditu; ondorioz, Artolak eskuratu du finalerdietarako azken txartela.
Larrazabalek finalerdietarako txartela eskuratu du, Peña II.a mendean hartuta (18-22)
Labriten jokatutako norgehiagokan, Iker Larrazabalek finalerdietarako txartela eskuratu du Jon Ander Peña 18-22 menderatuta. Emaitza horri esker, Larrazabal finalerdietan izango da, eta Peña, aldiz, txapelketatik kanpo geratu da, sailkatzeko aukerarik gabe.
Atano III.eko finalerdia maiatzaren 16an jokatuko dute; Logroñoko Adarragakoa, maiatzaren 17an
Donostiako pilota-jaialdiaren egunean futbol-partida dago aurreikusita Anoetan, eta hirira sartzeko egon daitezkeen arazoak saihesteko hartu dute erabakia.
Altunaren hausnarketa txapelketari agur esan ondoren: “Pilotaleku arraro askotan ari gara jokatzen, eta seriotasun handiagoa behar da"
Amezketarraren esanetan, pilotaleku "neutralagoetan" jokatu behar dute Buruz Buruko Txapelketa. Azken sei urtean finalaurrekoetara heldu eta gero, Jokin Altuna txapelduna ez da aurten finalaren atarian izango.
Altunak Jaka garaituta agurtu du txapelketa (22-16)
Legazpiko pilotalekuan aritu dira aurrez aurre Jokin Altuna eta Erik Jaka. Ezer jokoan ez bazuten ere, partida estua eta lehiatua jokatu dute biek; azkenean, ordea, Altuna nagusi izan da, eta garaipena bereganatu du (22-16).