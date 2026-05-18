Artola eta Dario, Buruz Buruko Txapelketako finalean
Iñaki Artola eta Dario Gomez izango dira aurrez aurre datorren maiatzaren 31n, Buruz Buruko Txapelketaren finalean. Artolak Laso hartu zuen mendean finalaurrekoan; Dariok, ostera, Larrazabal.
2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Dario Gomez izango da Artolaren aurkaria finalean, finalaurrekoan Larrazabal aise gaindituta (22-8)
Baikoko pilotaria aurkaria baino askoz gehiago izan da, eta bere abiadurari esker gailendu zaio Larrazabali.
Artolak jokatuko du Buruz Buruko finala, Laso nagusitasunez garaituta (22-13)
Iñaki Artolak 22-13 irabazi dio Unai Lasori Buruz Buruko Txapelketako finalerdiko partidan, eta Alegiako pilotariak bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia. Artolak hasiera bikaina eman dio neurketari, 16-2 aurretik jarrita, eta Laso 17-10era gerturatu bada ere, sendo eutsi dio bere jokoari, eta garaipen argia eskuratu du horrela.
Muruak eta Amianok jokatuko dute Serie B-ko finala
Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute Buruz Buruko Serie B-ko finala. Lehen finalerdian, Murua 12-22 nagusitu zaio Alberdi II.ari. Bigarrenean, aldiz, Amianok gogor jokatu behar izan du Rekalde 22-17 garaitzeko.
Dariok eta Larrazabalek pilota oso biziak aukeratu dituzte, Adarragan igandean jokatuko duten finalerdirako
Pilotari arabarraren iritziz, errioxarra faborito da txapela janzteko; Dariok, baina, nabarmendu du kantxan erakutsi beharko dela hori. Garaipena eskuratzen duenak aurrenekoz jokatuko du Buruz Buruko finala.
Artolak eta Lasok datorren larunbatean, Atanon, jokatuko den finalerdirako pilotak aukeratu dituzte
Bi pilotariak konforme azaldu dira aurkitutako materialarekin. Aurrelari nafarrak bi aste izan ditu larunbateko neurketa prestatzeko; gipuzkoarrak, bost egun besterik ez, baina oso motibatuta iritsiko da igandeko norgehiagokaren ostean.
Artola finalerdietan, garaipen epikoa lortuta
Iñaki Artolak Buruz Buruko finalerdietarako azken txartela lortu du Javi Zabalari 22-16 irabazita. 12 urteren ostean, bizi den artean beti gogoratuko duen eguna bizi izan zuen igandean Alegikoak.
Zabalaren aitak, lur jota dagoen semeari: “Altxa burua, Javier, animatu zaitez"
Javier Zabalak dena alde izan du Buruz Buruko Txapelketako finalerdietan sartzeko baina bere aurkariak, Iñaki Artolak, buelta eman dio partidari eta gipuzkoarrak jokatuko du finalaurrekoa, Lasoren aurka. Zabalak bere botileroa, aita, izan du ondoan babesa eta animoak ematen, baina errioxarra ez da egoerari buelta emateko gai izan.
Artolak partida irauli eta finalerdietarako txartela eskuratu du (22-16)
Buruz Buruko Txapelketako final-laurdenek amaiera ikusgarria izan dute: Iñaki Artola azken unera arte borrokatu da Zabala menderatzeko (22-16). Errioxarrak 17 tanto behar zituen finalerdietara sailkatzeko, baina 16 egin ditu; ondorioz, Artolak eskuratu du finalerdietarako azken txartela.