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Peña e Iztueta suman su primer punto con una cómoda victoria ante Artola y Albisu (7-22)
La pareja azul, con Peña como sustituto de Larrazabal, ha sido muy superior a sus rivales. Tanto Artola como Albisu han rendido muy por debajo de su nivel.
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