ERREMONTARI
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Kemen Aldabe: “Finalean gaude, oso pozik, baina kosta egiten zait horrelako partidetan kontzentratzea”

Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxea
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aldabek eta Barrenetxea IV.ak bi jokotan irabazi diete Goikoetxea V.ari eta Juaneneari (6-15 eta 13-15). Garaipen honi esker, egungo txapeldunak finalean sartu dira berriro.

Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute; Segurola eta Larrañaga, aldiz, txapelketatik at geratu dira
Erremontea Erremontari Pilota

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Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian

Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
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