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Kemen Aldabe: “Estamos en la final, muy contentos, pero me cuesta concentrarme en este tipo de partidos”

Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kemen Aldabe: “Finalean gaude, oso pozik, baina kosta egiten zait horrelako partidetan kontzentratzea”
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KIROLAK EITB

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Aldabe y Barrenetxea IV han ganado a Goikoetxea V y Juanenea en dos juegos (6-15 y 13-15). Gracias a esta victoria, los actuales campeones han vuelto a entrar en la final. (Vídeo en euskera)

Aldabe y Barrenetxea ganan y se meten en la final, mientras que Segurola y Larrañaga se quedan fuera del torneo
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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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