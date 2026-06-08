Imanol Ansa: “Bigarren postuak ihes egin digu; play-offetan gerra ematen jarraitzeko asmoa daukagu”
Imanol Ansak eta Aritz Zubirik hiru jokotan garaitu die Beñat Segurolari eta Iban Larrañagari (15-12, 14-15 eta 8-6). Garaipen honekin “Erremontari” txapelketako hirugarren eta laugarren postuak erabakiko dituzten play-offetan sartu dira Ansa II eta Zubiri.
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Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute; Segurola eta Larrañaga, aldiz, txapelketatik at geratu dira
Ansak eta Zubirik Segurola eta Larrañaga hartu dituzte mendean, hiru jokotan (15-12, 14-15 eta 8-6), ligaxkaren bosgarren eta azken jardunaldian. Bigarren neurketan, Aldabek eta Barrenetxeak Goikoetxeari eta Juaneneari irabazi diete bi jokotan (6-15 eta 13-15).
Kemen Aldabe: “Finalean gaude, oso pozik, baina kosta egiten zait horrelako partidetan kontzentratzea”
Aldabek eta Barrenetxea IV.ak bi jokotan irabazi diete Goikoetxea V.ari eta Juaneneari (6-15 eta 13-15). Garaipen honi esker, egungo txapeldunak finalean sartu dira berriro.
2026ko “Erremontari” saioko txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak zortzi jardunaldi izango ditu guztira: ligaxkako bost, play-offeko bat, finalerdiko bat, eta ekainaren 29an jokatuko duten finala. Partidak astelehenero izango dira ikusgai ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.
“Erremontari” txapelketaren 4. jardunaldiko hiru tanto onenak
Aritz Juaneneak, Endika Barrenetxeak eta Beñat Segurolak egin dituzte “Erremontari” txapelketako laugarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!
Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian
Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
Endika Barrenetxea: “Gustoko pilotak aurkitu ditugu; ia denean asmatu dugu gaur”
Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak bi setetan irabazi die Segurola-Larrañagari. Partidaren hasieran Larrañagak pilotakada eman dio Segurolari eta Endikaren ustez partida baldintzatu du horrek.
Segurolak pilotakada jaso du masailean
Aldabe-Barrenetxea IV vs Segurola-Larrañaga partidako laugarren tantoa jokoan zela, Larrañagak pilotakada eman dio Segurolari masailean. Kolpeak zauritxo txiki bat egin dio aurrelariari, baina aldagelatik atera ostean jokatzen jarraitu du.
Ezkurra II: “Bagenekien tantoa aurreko koadroetan zegoela eta ez zegoela asko arriskatu beharrik”
Josetxo Ezkurra eta Xabier Azpiroz bi setetan gailendu dira Paulo Aiestaran eta Aritz Juaneneari. Lehenengoan 6-15 eta bigarrenean 8-15 amaitu dute, Azpirozek atera eta Aiestaran VII.ak huts eginda.
“Erremontari” txapelketaren 3. jardunaldiko hiru tanto onenak
Beñat Segurolak, Imanol Ansak eta Endika Barrenetxeak egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!