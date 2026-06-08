ERREMONTARI
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Imanol Ansa: “Bigarren postuak ihes egin digu; play-offetan gerra ematen jarraitzeko asmoa daukagu”

Imanol Ansa eta Aritz Zubiri
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Imanol Ansak eta Aritz Zubirik hiru jokotan garaitu die Beñat Segurolari eta Iban Larrañagari (15-12, 14-15 eta 8-6). Garaipen honekin “Erremontari” txapelketako hirugarren eta laugarren postuak erabakiko dituzten play-offetan sartu dira Ansa II eta Zubiri.

Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute; Segurola eta Larrañaga, aldiz, txapelketatik at geratu dira
Erremontea Erremontari Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian

Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X