ERREMONTARI

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Imanol Ansa: “Se nos ha escapado el segundo puesto; tenemos la intención de seguir dando guerra en los play-offs”

Imanol Ansa eta Aritz Zubiri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Ansa: “Bigarren postuak ihes egin digu; play-offetan gerra ematen jarraitzeko asmoa daukagu”
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KIROLAK EITB

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Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado en tres sets a Beñat Segurola e Iban Larrañaga (15-12, 14-15 y 8-6). Con esta victoria, Ansa II y Zubiri entran en los play-offs que decidirán el tercer y cuarto puesto de “Erremontari”. (Vídeo en euskera)

Aldabe y Barrenetxea ganan y se meten en la final, mientras que Segurola y Larrañaga se quedan fuera del torneo
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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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