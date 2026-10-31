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Barandika, Lekerika y Beaskoetxea, homenajeados por el oro conseguido en el Mundial de Pelota

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Lekerika Barandika omenaldia
18:00 - 20:00
Los homenajeados han recibido el reconocimiento de sus paisanos de Gernika. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Barandika, Lekerika eta Beaskoetxea munduko txapeldunei omenaldia Gernikan
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Última actualización

Gernika ha homenajeado a los puntistas Xabi Barandika y Unai Lekerika junto Diego Beaskoetxea, entrenador de la selección en el mundial, por haber vuelto a casa campeones del mundo. 

Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Cesta punta Unai Lekerika Xabier Barandika Pelota

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