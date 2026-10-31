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Barandika, Lekerika y Beaskoetxea, homenajeados por el oro conseguido en el Mundial de Pelota
Euskaraz irakurri: Barandika, Lekerika eta Beaskoetxea munduko txapeldunei omenaldia Gernikan
Gernika ha homenajeado a los puntistas Xabi Barandika y Unai Lekerika junto Diego Beaskoetxea, entrenador de la selección en el mundial, por haber vuelto a casa campeones del mundo.
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