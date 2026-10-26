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Caluroso recibimiento a la Euskal Pilota Selekzioa, de vuelta a Euskal Herria
Euskaraz irakurri: Euskal Pilota Selekzioak harrera beroa jaso du, Euskal Herrira bueltan
Con 12 medallas conseguidas, la Euskal Pilota Selekzioa está de vuelta tras la disputa del Mundial de Pelota de Argentina.
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