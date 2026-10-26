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Caluroso recibimiento a la Euskal Pilota Selekzioa, de vuelta a Euskal Herria

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Euskal Pilota Selekzioari harrera
18:00 - 20:00

Las y los pelotaris han llegado este lunes por la mañana al aeropuerto de Loiu.

Euskaraz irakurri: Euskal Pilota Selekzioak harrera beroa jaso du, Euskal Herrira bueltan
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Última actualización

Con 12 medallas conseguidas, la Euskal Pilota Selekzioa está de vuelta tras la disputa del Mundial de Pelota de Argentina.

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