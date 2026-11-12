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Sara Alonso: “Ha sido un año complicado y de aprendizajes, pero positivo"
Euskaraz irakurri: Bideoa: Sara Alonsori elkarrizketa mendi-lasterketen denboraldiko balantzea
La donostiarra Sara Alonso, corredora de montaña, ha ganado cinco pruebas de la Skyrunner Series con cinco récords, pero confiesa que la muerte de su amiga y corredora, Ida Amelie, ha marcado su año a nivel personal.
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