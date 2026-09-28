Sara Alonso sobre la Gorbeia Suzien: “Sabía que en mis piernas estaba el récord, en la cabeza no lo sé”

Sara Alonso ha ganado la carrera de montaña Gorbeia Suzien, restando casi 13 minutos al récord. El pasado 19 de septiembre falleció su compañera Ida, por lo que la donostiarra no sabía si participaría en la carrera. Fue la familia de la noruega quienes la animaron a hacerlo y Sara ha querido que "el récord esté a nombre de ambas". Ahora ya solo le queda una cosa que cumplir en su lista: ganar en la OCC.