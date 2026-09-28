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Sara Alonso sobre la Gorbeia Suzien: “Sabía que en mis piernas estaba el récord, en la cabeza no lo sé”

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Sara Alonso
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sara Alonso Gorbeia Suzieneko garaipenari buruz: “Errekorra ahalik eta azkarren egin nahi nuen, baita Ida eta nire izenean egotea ere”
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Sara Alonso ha ganado la carrera de montaña Gorbeia Suzien, restando casi 13 minutos al récord. El pasado 19 de septiembre falleció su compañera Ida, por lo que la donostiarra no sabía si participaría en la carrera. Fue la familia de la noruega quienes la animaron a hacerlo y Sara ha querido que "el récord esté a nombre de ambas". Ahora ya solo le queda una cosa que cumplir en su lista: ganar en la OCC.

Sara Alonso y Alain Santamaría dominan la carrera de montaña Gorbeia Suzien
Carreras de montaña Sara Alonso Mujeres deportistas Deportes de montaña

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