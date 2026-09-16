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Onditz Iturbe eta Ibai Larrea nagusitu dira Idiazabalgo Axari Trailean
Aurtengo edizioan 400 korrikalarik hartu dute parte, eguraldi ezin hobearekin. Emakumezkoetan, Onditz Iturbe Igorreko korrikalariak bigarren garaipena lortu du Idiazabalen. Gizonezkoetan, garaipena erdietsi eta marka berria ezarri du Ibai Larrea antzuolarrak, erakustaldia emanda.
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