MENDI-LASTERKETAK

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Onditz Iturbe eta Ibai Larrea nagusitu dira Idiazabalgo Axari Trailean

Iragarkia
Axari-Trail-2026-Idiazabal-Mikel-Garmendiaren-oroimenez
18:00 - 20:00
Ibai Larrea Idiazabalgo helmugan. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aurtengo edizioan 400 korrikalarik hartu dute parte, eguraldi ezin hobearekin. Emakumezkoetan, Onditz Iturbe Igorreko korrikalariak bigarren garaipena lortu du Idiazabalen. Gizonezkoetan, garaipena erdietsi eta marka berria ezarri du Ibai Larrea antzuolarrak, erakustaldia emanda.

Mendi-lasterketak

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