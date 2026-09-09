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Green Trail Concept saria jaso du Zegama-Aizkorri mendi-lasterketak

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Zegama-Aizkorri saria
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Zegama-Aizkorri mendi-lasterketa saritu du 'Kilian Jornet Foundation'-ek. Bertako bazkideek sustatutako ‘Green Trail Concept’ egiaztagiria jaso du, hain zuzen ere. Zegama da titulu hau jasotzen duen mundo mailako lehen lasterketa.

Zegama-Aizkorri Mendi kirolak Mendi-lasterketak

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