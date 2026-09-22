Gorbeia Suzien
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Gorbeia Suzien proba larunbatean jokatuko dute: Onditz Iturbe eta Ibai Larrea, parte-hartzaileen artean

Iragarkia
Onditz Iturbe (Gorbeia Suzien)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

EITBk, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez, zuzenean emango du lasterketa, larunbatean, 08:45etik aurrera. Bertan izango diren bi korrikalarirekin izan gara: Onditz Iturberekin eta Ibai Larrearekin. 

Emakume kirolariak Mendi kirolak Mendi-lasterketak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X