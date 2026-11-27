Marc Marquezek MotoGP utziko du, munduko hamargarren titulua irabazita
Marc Marquezek Valentziako Erkidegoko MotoGPko Sari Nagusian parte hartuko ez duela iragarri du ostiral honetan, Chesteko Ricardo Tormo zirkuituan. Cerverako (Lleida) pilotuak, 2026an MotoGPko zortzigarren munduko titulua eta bere kirol ibilbideko hamargarrena irabazi ondoren, bere ibilbide profesionalari amaiera ematea erabaki du.
Bertaratutako guztiak harritu ditu iragarpenak, batez ere Marquezek Ducati talde ofizialarekin beste bi denboraldirako berritu duelako kontratua. Pilotuak formula original bat aukeratu du bere erabakiaren berri emateko: kameren aurrean, bere tailerretik, musu bat bota du eta ingelesez idatzitako hainbat kartel erakutsi ditu.
"Gero hitz egingo dugu, baina lehendabizi...", izan da hasierako mezua. Jarraian, bere ibilbidean zehar jasotako babesa eskertu du: "Eskerrik asko bide honetan parte hartu duzuen guztioi" eta "Espero dut nik bezainbeste gozatu izana".
Azkenik, bere agurra berretsi duen mezua erakutsi du: "Hau izango da nire azken lasterketa MotoGPn".
Bertaratutakoen txalo artean, Marquezek agur esan dio MotoGPri, kirol ibilbide ikusgarri baten ondoren. Valentziako Sari Nagusia izango da, beraz, bere azken lasterketa, familia alboan duela eta munduko txapeldun gisa lortutako azken arrakastaren ostean.