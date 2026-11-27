Marc Márquez ha anunciado este viernes su retirada de la competición durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, que se ha disputado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. El piloto de Cervera (Lleida), que ha conquistado en 2026 su octavo título mundial de MotoGP y el décimo de su carrera deportiva, ha decidido poner fin a su trayectoria profesional en lo más alto.

El anuncio ha sorprendido a todos los presentes, especialmente porque Márquez había renovado recientemente por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati. El piloto ha elegido una fórmula original para comunicar su decisión: ante las cámaras, desde su taller, ha lanzado un beso y ha mostrado varios carteles escritos en inglés.

“Hablaremos después, pero primero...”, ha sido el mensaje inicial. A continuación, ha agradecido el apoyo recibido durante su carrera: “Gracias a todos los que habéis formado parte de este camino” y “Espero que hayáis disfrutado tanto como yo”.

Finalmente, ha mostrado el mensaje que ha confirmado su despedida: “Esta será mi última carrera en MotoGP”. El piloto ha cerrado su intervención con una última frase: “Hemos hecho historia”.

Márquez ha recibido el aplauso de todos los presentes y ha anunciado así el final de una de las trayectorias más destacadas de la historia del motociclismo. El Gran Premio de Valencia se ha convertido, de este modo, en el último de su carrera como piloto en activo, rodeado de su familia y después de alcanzar nuevamente la cima del deporte.