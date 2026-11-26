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Bigarren urtez jarraian NFLko partida bat pantaila erraldoian ikusteko aukera, San Mamesen
Futbol amerikarra maite duten zaleek San Mamesen izan dute hitzordua. Besteak beste, Chicago Bears-Detroit Lions norgehiagoka ikusteko aukera izan dute. Hala ere, Rafa de los Santos NFLko ordezkariak esandakoaren arabera, oraingoz ez du ematen San Mamesek futbol amerikarreko neurketarik hartuko duenik.
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