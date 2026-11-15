Janire González-Etxabarri, bronce en el Mundial de surf de Perú

La surfista vasca Janire González-Etxabarri se ha colgado la medalla de bronce este domingo en el ISA World Surfing Games 2026 celebrado en Punta Rocas (Perú).

La olímpica de Zumaia ha llegado invicta a las rondas decisivas y ha quedado tercera en la gran final (13.63), donde defendía el oro que ganó en 2025, para ampliar su gran palmarés.

González-Etxabarri ha superado la séptima ronda este mismo domingo in extremis, en su última ola, para meterse en una final donde se ha impuesto la australiana Leihani Zoric (15.50) por delante de la francesa Johanne Defay (14.67).

Por su parte, el donostiarra Hans Odriozola ha completado un gran debut en el Mundial absoluto, logrando el cuarto puesto.