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Rahm gana en Abu Dabi y vuelve a saborear el éxito en el circuito europeo

El ex número uno del mundo se ha impuesrto con dos golpes de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y cuatro sobre McIlroy.
(Foto de ARCHIVO) Jon Rahm Henning Von Jagow / Zuma Press / Europa Press 16/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Rahm en otra competición. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Rahmek irabazi du Abu Dabin eta Europako zirkuituko arrakasta dastatu du berriz
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Última actualización

El golfista vasco Jon Rahm se ha reencontrado este domingo con la victoria en el DP World Tour, el circuito europeo, cuatro años después al proclamarse ganador del torneo de Abu Dabi tras una última jornada en la que ha vuelto a mostrar su mejor versión ante el empuje del norirlandés Rory McIlroy.

En su primera prueba desde que se desvinculó de LIV Golf, Rahm ha emergido y ha conquistado un título que no saboreaba desde que el que logró en Dubái en noviembre de 2022.

El ex número uno del mundo se ha impuesrto con dos golpes de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y cuatro sobre McIlroy.

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