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Rahm gana en Abu Dabi y vuelve a saborear el éxito en el circuito europeo
El ex número uno del mundo se ha impuesrto con dos golpes de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y cuatro sobre McIlroy.
El golfista vasco Jon Rahm se ha reencontrado este domingo con la victoria en el DP World Tour, el circuito europeo, cuatro años después al proclamarse ganador del torneo de Abu Dabi tras una última jornada en la que ha vuelto a mostrar su mejor versión ante el empuje del norirlandés Rory McIlroy.
En su primera prueba desde que se desvinculó de LIV Golf, Rahm ha emergido y ha conquistado un título que no saboreaba desde que el que logró en Dubái en noviembre de 2022.
El ex número uno del mundo se ha impuesrto con dos golpes de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y cuatro sobre McIlroy.
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