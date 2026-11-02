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Antonelli, el campeón de F1 más joven de la historia
Con 20 años, dos meses y siete días, el italiano mejora en más de tres años el récord que tenía el alemán Sebastian Vettel.
Euskaraz irakurri: Antonelli, historiako F1 mailako txapeldun gazteena
El piloto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió este domingo en el campeón mundial más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, con 20 años, dos meses y siete días, mejorando en más de tres años el récord que poseía el alemán Sebastian Vettel.
El italiano quedó tercero el Gran Premio de Ciudad de México, por detrás de Hamilton (2º) y Verstappen (1º).
Vettel festejó el primero de los cuatro Mundiales que ganó para Red Bull en la última carrera de 2010, en Abu Dabi, con 23 años y 134 días. En aquella ocasión, el alemán destronó a Lewis Hamilton, que se había coronado por primera vez en 2008, a los 23 años y 300 días.
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