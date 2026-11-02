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Antonelli, el campeón de F1 más joven de la historia

Con 20 años, dos meses y siete días, el italiano mejora en más de tres años el récord que tenía el alemán Sebastian Vettel.
FOTODELDÍA AMDEP5685. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- El italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra tras proclamarse nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/ Jose Mendez
Andrea Kimi Antonelli celebrando el título mundial. EFE
Euskaraz irakurri: Antonelli, historiako F1 mailako txapeldun gazteena
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Última actualización

El piloto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió este domingo en el campeón mundial más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, con 20 años, dos meses y siete días, mejorando en más de tres años el récord que poseía el alemán Sebastian Vettel

El italiano quedó tercero el Gran Premio de Ciudad de México, por detrás de Hamilton (2º) y Verstappen (1º).

Vettel festejó el primero de los cuatro Mundiales que ganó para Red Bull en la última carrera de 2010, en Abu Dabi, con 23 años y 134 días. En aquella ocasión, el alemán destronó a Lewis Hamilton, que se había coronado por primera vez en 2008, a los 23 años y 300 días.

 

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