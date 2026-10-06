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Rahm no jugará el Abierto de España de Golf

El golfista vasco está pendiende del nacimiento de su cuarto hijo, en Estados Unidos, por lo que no estará en Madrid este fin de semana.
(Foto de ARCHIVO) Jon Rahm of Legion XIII team gestures during day four of the LIV Golf Andalucia at Golf Club Royal of Valderrama on June 7, 2026 in Cadiz, Spain. Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press 07/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen de archivo de Jon Rahm. Europa Press
Euskaraz irakurri: Rahmek ez du Espainiako Golf Irekia jokatuko
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El golfista vasco Jon Rahm no disputará el Abierto de España que comienza este jueves en Madrid, al estar pendiente del nacimiento de su cuarto hijo, en Estados Unidos, según fuentes del torneo.

El de Barrika había dejado claro desde hacía unos meses que su participación en Madrid dependería de que ya hubiera nacido su hija y que tanto ella como la madre, Kelley Cahill, estuvieran bien, por lo que al final ha optado por no participar en el torneo que se celebra hasta el domingo en el Real Club de Campo Villa de Madrid, perteneciente al DP World Tour, el circuito europeo de golf.

Rahm ganó el Abierto de España en 2018, 2019 y 2022. 

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