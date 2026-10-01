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Ion Izagirrek ibilbide profesionala amaitutzat jo du
Ormaiztegiko txirrindulariak erorikoa izan zuen entrenatzen, eta eskumuturra hautsi zuen. Ondorioz, iragarritakoa baino lehen utzi beharko du lehia profesionala. Erretiroa Lonbardiako Giroan, urriaren 10ean, hartzea zuen aurreikusita.
Ion Izagirre (Cofidis) txirrindulariak eskumuturra hautsi du entrenatzen ari zela, eta iragarritakoa baino lehen utzi behar izan du lehia profesionala, itxura guztien arabera.
16 urteko ibilbidearen ostean, ormaiztegitarrak Lonbardiako Giroan zuen erretiratzeko asmoa, urriaren 10ean.
Guztira, 20 garaipen lortu ditu profesionaletan: azken biak, 2026an. Bata, Miguel Indurain Sari Nagusian; bestea, berriz, joan den irailaren 12an, Marco Pantani Memorialean.
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