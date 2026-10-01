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Natxo González: “Salió increíble, la ola de mi vida"

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Natxo Gonzalez surflaria
18:00 - 20:00
El surfista Natxo González. Iruria: EiTB.
Euskaraz irakurri: Natxo Gonzalez: "Nire bizitzako olatu onena hartu dut"
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Última actualización

El surfista de Plentzia ha recibido el premio "Men's ride of the year" en Irlanda por surfear la mejor ola grande del año. 

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