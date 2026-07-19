Julen Gabirondo ha ganado el Campeonato de Euskal Herria de Sega. En las campas de Ixtubegi, el urnietarra partía como favorito y ha cumplido los pronósticos.

Es el séptimo título para Julen Gabirondo. El de este año lo ha conseguido en unas condiciones más difíciles ya que la hierba estaba muy seca debido a la escasez de precipitaciones.

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