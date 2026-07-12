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Vicent Terrier y Alicia Gutiérrez se imponen en el Ironman de Vitoria-Gasteiz

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Vicent Terrier eta Alicia Gutierrez Gasteizko Ironmana
18:00 - 20:00
Los ganadores del Ironman de Vitoria. Fotos: EITB
Euskaraz irakurri: Vicent Terrier eta Alicia Gutierrez gailendu dira Gasteizko Ironmanean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El francés Vincent Terrier ha sido el más rápido en el Ironman de Vitoria-Gasteiz. Tras ser tercero nadando, se ha colocado líder sobre la bicicleta. En categoría femenina se ha impuesto Alicia Gutiérrez. Mikel Garmendia ha sido el primer vasco en meta. Ha llegado en octavo lugar. 

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