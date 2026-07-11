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Linda Noskova no da opción a Muchova y se corona en Wimbledon

Noskova se ha erigido en la campeona más joven de Wimbledon desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011 y la tercera checa en coronarse en los cuatro últimos años.
LONDON (United Kingdom), 11/07/2026.- Linda Noskova of Czech Republic pose with her trophy after winning the Women's Singles final match against compatriot Karolina Muchova at the Wimbledon Championships in London, Britain, 11 July 2026. (Tenis, República Checa, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Linda Noskova con el trofeo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Linda Noskovak ez dio aukerarik eman Muchovari eta Wimbledon irabazi du
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Linda Noskova se ha apuntado el duelo que ha acaparado la representación de la República Checa y, tras ganar por 6-2, 5-7 y 6-3 a su compatriota Karolina Muchova, se ha coronado en Wimbledon, donde ha logrado el primer Grand Slam de su carrera.

El juego de ataque de Noskova, brillante a lo largo de las dos semanas en el All England Club la ha premiado ante la experiencia de su rival, que ha vuelto a perder una final de un torneo mayor, tras la de Roland Garros hace dos años contra la polaca Iga Swiatek.

Noskova, de 21 años, que ha tardado dos horas y media en sellar la victoria más importante de su carrera, se ha erigido en la campeona más joven de Wimbledon desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011 y la tercera checa en coronarse en los cuatro últimos años.

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