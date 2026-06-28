Egoitz Bijueskak zilarra irabazi du X Games txapelketetan
15 urteko bilbotarra bolada onean da, martxoan Park modalitateko munduko txapeldun izan ondoren.
Egoitz Bijueskak zilarrezko domina eskuratu du Ameriketako Estatu Batuetan jokatu den Park modalitateko X Games txapelketan. Munduko proba ezagunenetako bat da.
Lehiak 3 txanda izan ditu, eta lehenengoan Bijueskak 86 puntu lortu ditu. Hori nahikoa izan zaio bigarren izateko, hurrengo bi txandetan ezin izan baitu puntu gehiagorik batu, erori egin delako.
X Games 3 jardunalditan jokatzen da. Horrela, Bijueska Chiban ere izango da, Japonian, uztailaren 4an eta 5ean, eta Louisianan, AEBn, hilaren 24an eta 26an.
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