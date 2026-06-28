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Egoitz Bijueskak zilarra irabazi du X Games txapelketetan

15 urteko bilbotarra bolada onean da, martxoan Park modalitateko munduko txapeldun izan ondoren.

AME2100. SAO PAULO (BRASIL), 08/03/2026.- El español Egoitz Bijueska compite en la final de la categoría ‘Park’ del Campeonato Mundial de patinaje en tabla este domingo, en el Parque Candido Portinari, en São Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
Egoitz Bijueska, artxiboko irudi batean.
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KIROLAK EITB

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Egoitz Bijueskak zilarrezko domina eskuratu du Ameriketako Estatu Batuetan jokatu den Park modalitateko X Games txapelketan. Munduko proba ezagunenetako bat da.

Lehiak 3 txanda izan ditu, eta lehenengoan Bijueskak 86 puntu lortu ditu. Hori nahikoa izan zaio bigarren izateko, hurrengo bi txandetan ezin izan baitu puntu gehiagorik batu, erori egin delako.

X Games 3 jardunalditan jokatzen da. Horrela, Bijueska Chiban ere izango da, Japonian, uztailaren 4an eta 5ean, eta Louisianan, AEBn, hilaren 24an eta 26an.

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