Nazioarteko Batzorde Olinpikoak aldi baterako kendu dio zigorra Errusiari
Neurria 2023ko urritik zegoen indarrean, eta Ukrainako gerragatik eta dopin-programarengatik jarri zuten.
Nazioarteko Batzorde Olinpikoak astearte honetan erabaki du 2023ko urritik indarrean zegoen Errusiari zigorra behin-behinean baliogabetzea, eta nazioarteko federazioei gomendatu die Ukrainako gerrak eta dopin programak kirolari errusiarrei ezarritako murrizketak bertan behera uzteko.
NBOren Batzorde Exekutiboak neurri hori hartu du Gai Juridikoen Batzordeak irizpen bat eman ondoren. Irizpen horren arabera, EOBek ez du jada bere kideen artean Ukrainako lurralde okupatuetako eskualdeko kirol-erakunderik, Lausanan (Suitza) egoitza duen erakundeak jakinarazi duenez.
Bielorrusiako atletekin maiatzaren 7an egin zuen bezala, NBO errusiarren egoera normalizatzearen aldekoa da, baina aurrerago utziko du lehiaketa olinpikoetan bandera, ereserkia, koloreak edo beste ikur batzuk erakusteari buruzko erabakia, eta ez du ekitaldirik antolatuko Errusian, eta ez ditu bere Gobernuko kideak gonbidatuko bere ekitaldietara.
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