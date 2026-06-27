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Paul Inchauspek irabazi du Kiroletako Irekia

Iragarkia
Paul Inchauspe se ha proclamado este sábado campeón de la 41ª edición del Open Kiroleta – ‘Bakio Udala’ Saria
18:00 - 20:00

Paul Inchauspek (ezkerrean) irabazi du larunbat honetan Kiroletako Irekia. Argazkia: Open Kiroleta.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paul Inchauspek irabazi du larunbat honetan Kiroletako Irekia, ATPko rankingerako balio duen txapelketa profesionalaren 41. edizioa, finalean Oscar Weightman britainiarra 4-6, 7-6 (3) eta 6-3ko emaitzarekin mendean hartuta. (Bideoa, gazteleraz)

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