TRIATLOIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Maddi Marquet eta Luke Willian, Onditz Memorialean garaile

Iragarkia
Memorial Onditz
18:00 - 20:00

Maddi Marquet eta Luke William, Onditz Memorialeko garaile.

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Igande goizean Donostian jokatutako Onditz Memorialean, 640 parte-hartzaile egon dira. Luke Willian australiarra nagusitu da gizonezkoen proban, eta atzetik, 9 segundora, Mikel Arrasate bizkaitarra helmugaratu da. Emakumezkoetan, Maddi Marquet donostiarra izan da nagusi, argi eta garbi, 8 minuturen aldea atera baitio bigarren sailkatuari.

Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X