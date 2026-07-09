PERÚ

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Octava expedición de los hermanos Pou a la Cordillera Blanca de los Andes

Publicidad
Hermanos-Pou-Cordillera-Blanca-Los-Andes
18:00 - 20:00
Los hermanos Pou en la Cordillera Blanca, en los Andes. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker eta Eneko Pouren zortzigarren espedizioa Andeetako Cordillera Blancara
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La aventura no ha comenzado con buen pie, ya que Eneko, el mayor de los Pou, ha estado 15 días enfermo en cama con una bronquitis. Una vez recuperado, los Pou han hecho cima en el Ichic Ulta de 5350 metros de altura y han dado por finalizada la fase de aclimatación.

Más deportes Deportes de montaña Hermanos Pou

Te puede interesar

Memorial Onditz
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Maddi Marquet y Luke Willian, ganadores en el Memorial Onditz

En el Memorial Onditz, disputado el domingo por la mañana en Donostia, ha contado con 640 participantes. El australiano Luke Willian ha sido el vencedor en categoria masculina. Por detras, a tan solo nueve segundos a entrado el vizcaino Mikel Arrasate. En categoria femenina la victoria ha sido para la donostiarra Maddi Marquet que se ha impuesto con autoridad ya que a aventajado en ocho minutos a la segunda clasificada.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X