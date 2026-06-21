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Mario Galiano andaluziarra gailendu da Meaztegin bigarrenez jarraian

Iragarkia
El andaluz Mario Galiano repite victoria en Meaztegi
18:00 - 20:00

Mario Galiano andaluziarrak irabazi du berriro Meaztegin.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mario Galiano andaluziarra nagusitu da V. Bizkaia Openean, eta iaz bezala gailendu da Meaztegiko zelaian. Galianok nagusitasunez irabazi du 3 jardunaldietan, parretik behera 14 kolpe pilatuta. Alvaro Morales eta Marc Sabria 3 kolpera sailkatu dira, biak parretik behera 11 kolpeko txartela aurkeztuta. Augustako Mastersa birritan irabazi duen Jose Maria Olazabal 36. postuan sailkatu da.

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Jose Maria Olazabal: “V. Bizkaia Openak etorkizun ona dauka; profesionalek zelaia eta txapelketa maite ditugu”

Jose Maria Olazabal, Augustako Mastersa bi aldiz irabazi duen jokalaria, V. Bizkaia Openeko kartelaren buru da, Espainiako Golf Profesionalaren Elkarteko (PGAe) zirkuituaren txapelketa garrantzitsuenetakoan. Olazabalekin batera, beste 145 jokalarik eman dute izena. Hondarribikoak ostegun honetan hasi den US Opena ere aztertu du, baita Jon Rahmek txapelketan izango dituen aukerak ere.

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