Mario Galiano andaluziarra gailendu da Meaztegin bigarrenez jarraian
Mario Galiano andaluziarra nagusitu da V. Bizkaia Openean, eta iaz bezala gailendu da Meaztegiko zelaian. Galianok nagusitasunez irabazi du 3 jardunaldietan, parretik behera 14 kolpe pilatuta. Alvaro Morales eta Marc Sabria 3 kolpera sailkatu dira, biak parretik behera 11 kolpeko txartela aurkeztuta. Augustako Mastersa birritan irabazi duen Jose Maria Olazabal 36. postuan sailkatu da.
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Kirol ekitaldiak eta beroa: “Hidratazioa da garrantzitsuena”
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Jose Maria Olazabal: “V. Bizkaia Openak etorkizun ona dauka; profesionalek zelaia eta txapelketa maite ditugu”
Jose Maria Olazabal, Augustako Mastersa bi aldiz irabazi duen jokalaria, V. Bizkaia Openeko kartelaren buru da, Espainiako Golf Profesionalaren Elkarteko (PGAe) zirkuituaren txapelketa garrantzitsuenetakoan. Olazabalekin batera, beste 145 jokalarik eman dute izena. Hondarribikoak ostegun honetan hasi den US Opena ere aztertu du, baita Jon Rahmek txapelketan izango dituen aukerak ere.
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Mattin Iñiguez eta Aner Bueno: “Mentalki prestatu gara, baita hagan ere; helburua disfrutatzea da”
Mattin Iñiguez eta Aner Bueno elkarren artean lehiatuko dira Pirinioetako zeharkaldian. Ez dute erronka makala aurretik, Hondarribia eta Port de la Selva herria lotzen dituzten 528 kilometro egingo dituzte korrikaz eta airez. Gainera, hogei herrialdeetatik etorritako mundu mailako kirolariak izango dituzte aurkari.
Angela Vilariño: “Buelta pixka bat kostatu zait, baina gutxinaka hobetzen ari gara eta oso pozik nago”
Angela Vilariño pilotua lehiaketara itzuliko da bost urteko etenaldiaren ostean. Europako Mendi Txapelketan lehiatuko da, eta “moldatzen” eta “lasterketaz lasterketa hobetzen” ari badira ere, “emakumezkoen kopa berriro ekartzen” saiatuko dela adierazi du hondarribiarrak. (Bideoa gazteleraz)