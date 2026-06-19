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Kirol ekitaldiak eta beroa: “Hidratazioa da garrantzitsuena”

Iragarkia
Iñaki Arratibel
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Arratibel medikuak gomendio batzuk ematen dizkie kirola egiten dutenei bero handia egiten duen egunetan. Hidratazioaz gain, oso garrantzitsuak dira, elikadura, janzkera eta norberaren zentzua.

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Jose María Olazabal, golfista
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jose Maria Olazabal: “V. Bizkaia Openak etorkizun ona dauka; profesionalek zelaia eta txapelketa maite ditugu”

Jose Maria Olazabal, Augustako Mastersa bi aldiz irabazi duen jokalaria, V. Bizkaia Openeko kartelaren buru da, Espainiako Golf Profesionalaren Elkarteko (PGAe) zirkuituaren txapelketa garrantzitsuenetakoan. Olazabalekin batera, beste 145 jokalarik eman dute izena. Hondarribikoak ostegun honetan hasi den US Opena ere aztertu du, baita Jon Rahmek txapelketan izango dituen aukerak ere.

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