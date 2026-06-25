Nadia Erostarbe: “Izugarria da miretsi dudan hainbeste jenderekin egotea"
Zarauzko surflaria egun batzuk etxean emango ditu, bere ingurukoekin egoteko. Denboraldiaren lehen zatian nola joan zaion aztertu du, eta, era berean, une bikaina igarotzen ari dela onartu du. Zarauztarra Championship Tourreko, Munduko zirkuiturik zorrotzeneko, sailkapen nagusiko top 10ean dago, lehen sei probak jokatu eta gero. Denboraldiko bigarren zatian ere maila horretan jarraitzea espero du.
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Nadia Erostarbe, hirugarren Championship Tourreko Saquarema Pro proban
Zarauztarrak 8,67ko emaitza lortu du finalaurrekoetan, Tya Zebrowski frantziarraren 14,84koaren aurka.
Wyndham Clarkek irabazi du Estatu Batuetako Irekia, bere ibilbidean bigarrenez
Lau parraz azpitik eginda, Clarkek 2023an lortu zuen garaipena berretsi du. Txapeldunak Sam Burnsek baino kolpe bat gutxiago egin du; azken hori igandeko jardunaldia amaitu arte aritu zen irabazteko lehian. Jon Rahm, ostiralean txapelketatik at geldituta, munduko sailkapeneko hamargarren posturaino jaitsi da.
Mario Galiano andaluziarra gailendu da Meaztegin bigarrenez jarraian
Mario Galiano andaluziarra nagusitu da V. Bizkaia Openean, eta iaz bezala gailendu da Meaztegiko zelaian. Galianok nagusitasunez irabazi du 3 jardunaldietan, parretik behera 14 kolpe pilatuta. Alvaro Morales eta Marc Sabria 3 kolpera sailkatu dira, biak parretik behera 11 kolpeko txartela aurkeztuta. Augustako Mastersa birritan irabazi duen Jose Maria Olazabal 36. postuan sailkatu da.
Burdin Hesiko mendi lasterketa; memoria, elkartasuna eta kirola
Gamiz-Fikan Burdin Hesiko mendi lasterketa solidarioaren edizio berri bat jokatu da, lehiaketara ihes egiten ez duen baina bere izaera solidarioari eusten dion proba. Aurten, errekorra izan da, 1.200 parte-hartzailerekin. Garaipena Zaid Ait Malekentzat eta Sonia Vizcainorentzat izan da.
Rahmek ez du kortea pasatu AEBko Irekian
Bigarren jardunaldi gorabeheratsu baten ondoren, Barrikakoak 6 kolpe hartu ditu parearen gainean, eta bertan behera utzi behar izan du.
Kirol ekitaldiak eta beroa: “Hidratazioa da garrantzitsuena”
Iñaki Arratibel medikuak gomendio batzuk ematen dizkie kirola egiten dutenei bero handia egiten duen egunetan. Hidratazioaz gain, oso garrantzitsuak dira, elikadura, janzkera eta norberaren zentzua.
Jon Rahmek bigarren bukatu du eguna AEBko Irekian, lainoak baldintzatutako lehen jardunaldian 2 parretik behera eginda
Behin-behinean, euskal golf-jokalariak 4 kolpera du liderra, Wyndham Clark estatubatuarra. Meteorologia tarteko, txapelketa ia bi orduz gelditu behar izan dute. Rahmen 13 zulo jokatu ditu, eta zazpi lehiakiderekin dago bigarren postuan berdinduta.
Jose Maria Olazabal: “V. Bizkaia Openak etorkizun ona dauka; profesionalek zelaia eta txapelketa maite ditugu”
Jose Maria Olazabal, Augustako Mastersa bi aldiz irabazi duen jokalaria, V. Bizkaia Openeko kartelaren buru da, Espainiako Golf Profesionalaren Elkarteko (PGAe) zirkuituaren txapelketa garrantzitsuenetakoan. Olazabalekin batera, beste 145 jokalarik eman dute izena. Hondarribikoak ostegun honetan hasi den US Opena ere aztertu du, baita Jon Rahmek txapelketan izango dituen aukerak ere.
Donostiako Hipodromoaren 110. Udako Denboraldia aurkeztu dute
EITBk lankidetza hitzarmena berreskuratu du Donostiako Hipodromoarekin eta albistegi zein euskarri digitalean ikusgai izango dira Udako 110. Denboraldiko lasterketen laburpenak.