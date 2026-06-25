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Nadia Erostarbe: “Izugarria da miretsi dudan hainbeste jenderekin egotea"

Iragarkia
Nadia Erostarbe, surflaria
18:00 - 20:00
Nadia Erostarbe, surflaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zarauzko surflaria egun batzuk etxean emango ditu, bere ingurukoekin egoteko. Denboraldiaren lehen zatian nola joan zaion aztertu du, eta, era berean, une bikaina igarotzen ari dela onartu du. Zarauztarra Championship Tourreko, Munduko zirkuiturik zorrotzeneko, sailkapen nagusiko top 10ean dago, lehen sei probak jokatu eta gero. Denboraldiko bigarren zatian ere maila horretan jarraitzea espero du.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jose Maria Olazabal: “V. Bizkaia Openak etorkizun ona dauka; profesionalek zelaia eta txapelketa maite ditugu”

Jose Maria Olazabal, Augustako Mastersa bi aldiz irabazi duen jokalaria, V. Bizkaia Openeko kartelaren buru da, Espainiako Golf Profesionalaren Elkarteko (PGAe) zirkuituaren txapelketa garrantzitsuenetakoan. Olazabalekin batera, beste 145 jokalarik eman dute izena. Hondarribikoak ostegun honetan hasi den US Opena ere aztertu du, baita Jon Rahmek txapelketan izango dituen aukerak ere.

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