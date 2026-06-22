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Wyndham Clarkek irabazi du Estatu Batuetako Irekia, bere ibilbidean bigarrenez

Lau parraz azpitik eginda, Clarkek 2023an lortu zuen garaipena berretsi du. Txapeldunak Sam Burnsek baino kolpe bat gutxiago egin du; azken hori igandeko jardunaldia amaitu arte aritu zen irabazteko lehian. Jon Rahm, ostiralean txapelketatik at geldituta, munduko sailkapeneko hamargarren posturaino jaitsi da.

Wyndham Clark US Open 2026

Wyndham Clark, Estatu Batuetako Irekian lortutako garaikurra jasota. Argazkia: EFE.

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Wyndham Clark golf jokalari estatubatuarrak 2026ko Estatu Batuetako Irekia irabazi du, igandean, Shinnecock Hills Golf Cluben, New Yorken. Clarkek bigarren aldiz eskuratu du Estatu Batuetako Irekia; lau parraz azpitik eginda, estatubatuarrak 2023an lortu zuen garaipena berretsi du. Txapeldunak Sam Burnsek baino kolpe bat gutxiago egin du; azken hori igandeko jardunaldia amaitu arte aritu zen irabazteko lehian. Gainera, Jon Rahm, ostiralean txapelketatik at geldituta, munduko sailkapeneko hamargarren posturaino jaitsi da.

Hala, Clarkek, igandean, 73 kolpeko txartela sinatu du, hau da, hiru parretik gora, bi birdie eta bost bogey eginda. Txapelketako irabazleak, azken jardunaldia hasi denean, sei kolpeko aldea zuen atzetik zebiltzan aurkariekiko, eta, hortaz, ematen zuen oso gertu zuela irabaztea; baina ez da fin ibili, eta, gainera, Burns bikain aritu da, -3 eginda, eta, ondorioz, emozio handia izan da. Burnsek, azken txanda hasi baino lehen, zazpi kolpera zuen Clark, baina, zortzi zulo jokatuta, desabantaila hori desegin du, berak lau birdie eta liderrak hiru bogey eginda.

Munduko sailkapenean, Estatu Batuetako Irekia amaituta, Jon Rahmek, asteburuko lehiatik kanpo geldituta, bi postu galdu ditu, eta hamargarren tokiraino jaitsi da. Scottie Scheffler dabil sailkapen horretako lider, eta Wyndham Clark zortzigarren postura igo da; hau da, Clarkek hartu du aurreko sailkapenean Jon Rahmek zuen tokia bereganatu du. 

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