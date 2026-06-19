Rahmek ez du kortea pasa AEBko Irekian
Jon Rahm golf-jokalari bizkaitarrak zorigaiztoko bigarren jardunaldia sinatu du ostiral honetan AEBko Irekian, parraren gainetik 8 kolperekin bukatuz. Hala, ez du kortea pasa eta txapelketatik kanpo geratu da.
Lehen jardunaldi on bat egin ondoren, parraren azpitik 2 kolperekin bukatuz, ostiral honetako saio txarraren ondorioz, guztira parraren gainetik 6 kolperekin bukatu du. Birdie bat, zazpi bogey, eta bogey bikoitz bat ere egin ditu.
Horrela, garaipenagatik borrokatzetik lehia utzi behar izatera pasa da. 2024tik ez zaion hori gertatzen Major batean.
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