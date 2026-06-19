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Rahmek ez du kortea pasa AEBko Irekian

Bigarren jardunaldi gorabeheratsu baten ondoren, Barrikakoak sei kolpe hartu ditu parearen gainean, eta bertan behera utzi behar izan du.
SOUTHAMPTON (United States), 19/06/2026.- Jon Rahm of Spain putts during the second round of the 2026 US Open golf tournament at the Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, New York, USA, 19 June 2026. (España, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Jon Rahm. Argazkia: EFE
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Rahm golf-jokalari bizkaitarrak zorigaiztoko bigarren jardunaldia sinatu du ostiral honetan AEBko Irekian, parraren gainetik 8 kolperekin bukatuz. Hala, ez du kortea pasa eta txapelketatik kanpo geratu da.

Lehen jardunaldi on bat egin ondoren, parraren azpitik 2 kolperekin bukatuz, ostiral honetako saio txarraren ondorioz, guztira parraren gainetik 6 kolperekin bukatu du. Birdie bat, zazpi bogey, eta bogey bikoitz bat ere egin ditu.

Horrela, garaipenagatik borrokatzetik lehia utzi behar izatera pasa da. 2024tik ez zaion hori gertatzen Major batean.

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