Nadia Erostarbe: “Es un sueño estar entre tanta gente que he admirado”

La surfista de Zarautz, que está aprovechando unos días para pasar tiempo en casa con su gente, analiza cómo le ha ido en la primera parte de la temporada, al mismo tiempo que reconoce que está atravesando un gran momento. La zarauztarra se encuentra en el Top 10 de la clasificación general del Championship Tour, el circuito más exigente del Mundo, tras la disputa de las seis primeras pruebas. También espera mantenerse en ese escalón en la segunda parte de la temporada.