Ainhize Belarrek urteko 9a mailako laugarren bidea kateatu du Baltzolan
2026a urte aparta izaten ari da Atxondoko eskalatzaile gaztearentzat. 20 urte besterik ez izan arren, munduko eskalatzaile onenen artean kokatu da bere azken lorpenei esker, eta etorkizun oparoa du aurretik.
Zure interesekoa izan daiteke
Higinio Rivero, Europako txapeldunorde esprint eta parakanoe modalitateetan
Bizkaiko piraguistak maila bikaina eman du Portugalen, Montemor-o-Velhon jokatutako Europako Piraguismo Txapelketan, esprint eta parakanoe modalitateetan, VL2-200 metroko proban bere marka pertsonalik onena eginez eta urrezko dominatik hamarren batera bakarrik geratuta.
Nazioarte mailako tenisa Euskal Herrira iritsi da
Euskadiko tenis zirkuitu profesionalak, bertakoak diren eta nazioarteko tenis egutegiaren barruan dauden txapelketak biltzen ditu. Guztira bost dira: Laukariz eta Kiroletako irekiak, Getxoko Nazioarteko Txapelketa eta emakumezkoen bi, kategoria biak batzen dituen Jolaseta eta Araba World Tenis txapelketa. Igandean Laukarizekoarekin emango zaio hasiera.
Sandra Gomez, Red Bull Erzbergrodeoren azken fasean sartu den emakume bakarra
Sandra Gomez, muturreko enduroko munduko txapelduna, Red Bull Erzbergrodeo proban (muturreko enduroko probarik gogorrenetakoa) parte hartu duen emakume bakarra izan da. Izena eman duten 1.100 motozaleetatik 15ek bakarrik amaitu dute lasterketa. Sandra Gomez ez zen amaierara arte iritsi, baina probaren azken fasera heldu den emakume bakarra izan da.
VII. Armada Cup aurkeztu dute Donostian
Ostegun goizean aurkeztu dute Armada Cup-en VII. edizioa, Donostian. 460 itsas miliako itsas zeharkaldia uztailaren 18an abiatuko da Plymouthetik, eta 20tik 23ra bitartean iritsiko omen dira Donostiara. (Bideoa gazteleraz)
Iskander Sagarminaga, Hawaiiko kanala zeharkatu ostean: “Oso basatia eta gogorra izan da”
Iskander Sagarminaga igerilari galdakaoztarrak Hawaiiko kanala zeharkatzea lortu du, baina esperotakoa baino esperientzia gogorragoa izan da, elkarrizketa honetan azaldu duenaren arabera. Eider bikotekidea eta ilustratzailea izan du lagun bidaian.
Emakumezkoen Askartza taldeak lehen mailara igotzea lortu du
Emakumezkoen Askartza Claret waterpolo taldeak, lehen mailara igotzera lortu du. 14 urtetik 20ra bitarteko gazteek osatzen dute taldea. Horrek hurrengo denboraldiari aurre egiteko zailtasunak sor ditzakeen arren, handiena igerilekua izango da, ezingo baitute bertan jokatu. Keren Sellan eta Jone Mugarra jokalariekin egon gara, baita Isusko Arias entrenatzailearekin ere.
Jon Rahm zortzigarren postuan kokatu da munduko sailkapenean, 2024ko ekainetik ondoen
Euskal golf-jokalariak lau postu egin du gora aurreko astelehenarekin alderatuta, LIV Golf Andaluzian bigarren tokian amaituta. 2025eko denboraldia bukatu zenean, Rahm 84. postuan zebilen, mundu mailan.
Nellly Kordak Estatu Batuetako Irekia irabazi du, eta lau txapelketa nagusi daramatza bere ibilbidean
Golf-jokalari estatubatuarra kolpe bateko abantailaz gailendu da; Gaby Lopez mexikarra eta Charley Hull britainiarra izan dira bigarren postuan, berdinduta. Kordak zortzi parretik behera izan du, txapelketa amaituta.
Zverevek sufritu egin bere lehenengo handia irabazteko Parisen
Alemaniarrak Flavio Coboli garaitu du oso parekatuta egon den partida batean, hau bostgarren setean erabaki da, eta bertan, Zverev italiarraren gainetik pasa da.