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Ainhize Belarrek urteko 9a mailako laugarren bidea kateatu du Baltzolan

Eskalada
18:00 - 20:00
Ainhize Belar. Argazkia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026a urte aparta izaten ari da Atxondoko eskalatzaile gaztearentzat. 20 urte besterik ez izan arren, munduko eskalatzaile onenen artean kokatu da bere azken lorpenei esker, eta etorkizun oparoa du aurretik.

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