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Ainhize Belar encadena en Baltzola su cuarta vía de noveno grado del año

Eskalada
18:00 - 20:00
Ainhize Belar. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Ainhize Belarrek urteko bederatzi mailako laugarren bidea kateatu du Baltzolan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La escaladora de Atxondo está firmando una temporada extraordinaria en 2026. Con solo 20 años, sus recientes éxitos la han situado entre las mejores escaladoras del planeta y apuntan a una trayectoria de enorme proyección.

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