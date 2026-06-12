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Nazioarte mailako tenisa Euskal Herrira iritsi da

18:00 - 20:00
Euskadi Professional Tennis Circuit-en aurkezpena
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko tenis zirkuitu profesionalak, bertakoak diren eta nazioarteko tenis egutegiaren barruan dauden txapelketak biltzen ditu. Guztira bost dira: Laukariz eta Kiroletako irekiak, Getxoko Nazioarteko Txapelketa eta emakumezkoen bi,  kategoria biak batzen dituen Jolaseta eta Araba World Tenis txapelketa. 

Igandean Laukarizekoarekin emango zaio hasiera.

 

 

 

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan

Yin Yang Gasteizko karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba bat Arabako hiriburuan egin da. 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira Mendizorrotzan. 10 final jokatu dira, eta hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Perez, 75 kilotik beherako senior mailan.

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