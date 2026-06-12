El circuito mundial de tenis aterriza en Euskadi
El Euskadi Professional Tennis Circuit, reúne a los torneos vascos que forman parte del calendario World Tennis Tour. En total son cinco; el Open Laukariz, el Open Kiroleta y el Torneo Internacional de Getxo en categoría masculina, y dos femeninos, el de Jolaseta, que aúna las dos categorías, y el Araba World Tennis de la peña vitoriana. El primero de los torneos, el de Laukariz, arrancará este domingo.
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Presentan la VII edición de la Armada Cup en Donostia
Este jueves por la mañana han presentado en Donostia la VII edición de la Armada Cup. La travesía oceánica de 460 millas náuticas zarpará de Plymouth el 18 de julio y se estima que llegarán a Donostia entre el 20 y 23.
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Askartza asciende a primera división de waterpolo
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Rahm no impide la victoria de Hatton en el LIV Golf Andalucía
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Maddi Barona, Andrea Mendiguren y Nico Pérez salen vencedores en la Copa del Mundo de Kyokushin
Con motivo del 50 aniversario del club de karate local Yin Yang, la prueba de la Copa del Mundo de Kyokushin se ha celebrado en la capital alavesa. Por el polideportivo de Mendizorrotza han pasado 460 karatekas de 24 países. De las 10 finales disputadas, en tres han salido victoriosos los locales Maddi Barona, en la categoría sub-23 de menos de 65 kilos, Andrea Mendiguren, en la categoría senior de menos de 55 kilos, y Nico Pérez, en la categoría senior también de menos de 75 kilos.