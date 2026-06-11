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VII. Armada Cup aurkeztu dute Donostian

Armada Cup aurkezpena
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ostegun goizean aurkeztu dute Armada Cup-en VII. edizioa, Donostian. 460 itsas miliako itsas zeharkaldia uztailaren 18an abiatuko da Plymouthetik, eta 20tik 23ra bitartean iritsiko omen dira Donostiara. (Bideoa gazteleraz)

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan

Yin Yang Gasteizko karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba bat Arabako hiriburuan egin da. 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira Mendizorrotzan. 10 final jokatu dira, eta hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Perez, 75 kilotik beherako senior mailan.

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